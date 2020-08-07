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《王國紀元》旺場 IGG將推六新遊戲

2020-08-07 列印
　　IGG（799）日前公佈中期業績，首席運營官許元昨日在電話會議中表示，該公司目前有41款遊戲正在開發，下半年將會推出6款遊戲，他又指，雖然疫情帶動「宅經濟」發展，確實為遊戲行業創造一定機會，但相信該公司取得收益增長仍是是靠自己努力得來。

  該公司的主打遊戲《王國紀元》今年上半年收入佔比達84.4%，對比去年同期繼續增加4.9個百分點，許元指，下半年隨著新遊戲推出，希望能夠看見該遊戲收入佔比下降，但認為《王國紀元》收入仍然有上升機會。

  該遊戲今年7月份月流水創歷史新高達6000萬美元，許元透露，下半年的廣告宣傳力度將會加大。



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