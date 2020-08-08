騰訊曾瀉一成 恒指插398點

市場憂慮中美關係緊張，A股顯著回吐。上證指數收報3354點，跌0.96%；深成指數收報13648點，降1.55%。
中美對峙升級，不足10隻藍籌股錄得升幅，恒安（1044）升1.28%，收報67.45元，為表現最好藍籌股。相反，長和（001）和長實（1113）績後股價跟隨大市走弱；中期盈轉虧的港鐵（066）則跌0.76%，收報39.1元；市傳百勝中國最快下月來港第二上市，惟港交所（388）回吐0.94%，收報381.4元。
科技股憂遭打壓向下
市場擔心中資科企或遭打壓，科技股近乎全線下滑，恒生科技指數跌2.51%，報7386點。遭狙擊的騰訊收挫5.04%，收報527.5元，成交金額達326億元。其他科技股方面，阿里巴巴（9988）挫3.04%，收報249.2元；京東（9618）跌2.99%，收報246.4元。另外，中芯（981）預料下季毛利率收縮，股價急回8.7%，收報29.9元。
澳門保安司司長黃少澤表示，有關與內地通關工作正有序進行中，博彩股個別發展，新濠（200）升2.55%，收報15.3元；澳博（880）漲3.36%，收報9.22元。
A股偏軟，拖累中資券商股表現，中信建投（6066）指人事變動和合併傳聞不實，股價走低6.73%，收報12.2元；中國銀河（6881）挫3.98%，收報4.82元。
專家料或下試23600
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，市場壞消息接二連三，騰訊及TikTok遭狙擊後，導致市況偏弱，逐步下試六月中低位23600點尋找支持。