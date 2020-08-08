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新冠疫情拖累 星島發盈警

2020-08-08 列印
　　星島新聞集團（1105）昨日發出盈利警告，指截至今年六月底止的中期業績，預期將錄得股東應佔虧損約6140萬元，去年同期錄得760萬元除稅後虧損。集團預期出現中期虧損，主要由於前所未有的新冠疫情大流行，導致經濟環境嚴峻，令整個印刷媒體界廣告收益大幅減少所致。

　　集團表示，上述盈利警告是管理層依據管理帳目及現有資料作出的初步評估，並非經公司核數師或審核委員會審核，股東或潛在投資者應細閱八月下旬刊發的中期業績公告。

交易磋商仍在進行

　　去年11月集團披露，一名獨立投資者有意向執行董事兼主席何柱國洽購股權。本月初集團再發通告，指何柱國與潛在買家的磋商仍在進行，按監管機構要求，雙方同意延長時限，預期將在今年九月中，獲告知監管機構之批准結果。

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