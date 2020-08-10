總統選舉將至 美或再度出招 港股短期料反覆偏軟

美國近日動作頻頻，總統特朗普先發出行政命令，封殺中國應用程式，美國財政部其後宣佈將制裁包括行政長官林鄭月娥在內的11名中港官員，中美緊張關係再度升溫。有市場人士指，其後數月將是美國大選的關鍵時期，預料美國仍會動作頻頻，港股短期難有好轉跡象，預計本周股市應持續偏軟，但應不會出現上周五最多急跌逾700點的情況。



本港疫情自上周二起有緩和跡象，但隨後中美關係升溫，港股上周先升後跌，曾重上25000點，惟最後兩日回吐逾500點，最終全周累跌63點，跌幅達0.25%。恒指夜期收報24342點，較恒指上周五收市價低水190點；港股ADR比例指數收報24378點，低水154點。



恒指ADR夜期齊向下



交銀國際董事總經理兼研究部負責人洪灝表示，未來中美關係仍是影響港股走勢主調，在11月美國大選前，應該仍有更多針對中美關係阻滯出現，港股未來一段時間「肯定不會好」，相信其後一段時間，恒指有機會下試23000點，但相信今年三月低位21696點已見底，未來一段時間不會跌至該水平。



信誠證券聯席董事張智威預計，今日港股表現應會因中美關係而繼續受壓，但市場上周已對美國總統行政命令消息消化，相信走勢不會太惡劣，亦不會再現上周五下跌超過700點情況。對於制裁政府官員一事，因不涉及港股公司大股東，與金融市場關係不大，因此對股市實際影響不大。



恒指將於本周五公佈季檢結果，市場普遍看好部份熱門同股不同權，以及第二上市股份染藍，張智威表示，進入恒指呼聲最高的阿里巴巴（9988）、美團點評（3690）以及小米（1810），有機會受該消息推動，令股價繼續上升，但因整體大市偏弱，投資者偏向「炒股不炒市」，因此難以帶動整個科網股板塊上升。



另外，因恒生綜合指數亦將「換馬」，一些物管股或醫療醫藥股均有機會進入，變相可以納入港股通名單，建議投資者本周亦可以留意物管板塊或醫藥板塊股份。



季檢或炒熱非同權股



本周將有多隻焦點股公佈業績，周二有萬洲國際（288）以及閱文（772），周三則有騰訊（700）以及國泰航空（293），周四及周五分別有網易（9999）以及京東（9618），回流後首次公佈業績。除此以外，中國CPI數據將於今日公佈，本港第二季GDP亦將在本周五公佈。



