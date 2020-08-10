——麗珠醫藥（1513）公佈，董事會批准分拆麗珠試劑於內地上市。麗珠試劑於1989年在內地成立，麗珠醫藥持有約39.43%股權，麗珠試劑主要從事診斷試劑及相關設備業務。
——長城汽車（2333）公佈，今年7月集團汽車銷量有7.83萬台，按年增29.8%；汽車產量7.36萬台，按年增長約23%；新能源車銷售3251台。以今年1至7月計，累計出售47.34萬台汽車，按年跌14.5%。
——靈寶黃金（3330）發盈喜，預期截至今年6月底中期業績，錄得淨溢利約1900萬元人民幣，去年同期則有9134萬元人民幣淨虧損。業績轉虧為盈，主要是由於集團克服疫情影響、加強內部管理，加上期間金錠平均售價大幅上漲。
——JS環球生活（1691）發盈喜，預期截至今年6月底止，中期綜合盈利不少於1億美元，遠多於去年同期的2190萬美元。盈利大增主要由於上半年整體收入增長強勁，尤其是北美及歐洲市場業務有顯著增長。
——百奧家庭互動（2100）宣佈，出售旗下廣州百漫文化傳播約31.2%股權，予騰訊（700）旗下林芝利創信息技術，作價1.248億元人民幣，預計將從上述交易當中，可以錄得稅後收益6094萬元人民幣。完成交易後，百奧家庭互動不再持有廣州百漫文化傳播股權。
——國藥科技（8156）與北京彩研科技合作，推出防偽溯源方案。該方案包括防偽包裝裝置及網上防偽信息驗證平台，以便消費者便捷可靠識別商品真偽。