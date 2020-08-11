特朗普簽令援助民眾 紓困傳達共識 杜指升357點

在民主共和兩黨的新紓困計劃談判陷入膠着之際，美國總統特朗普上周六簽署行政命令，為美國民眾提供援助；加上美國財長努欽指新紓困計劃仍有機會成事，帶動美股造好。杜指早段報27705點，升272點；標普500指數報3357點，升6點；納指報10964點，跌46點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27791點，升357點；納斯達克指數收報10968點，跌42點。滙控（005）美國預託證券價格曾見33.57港元，較香港收市價升0.47港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見502.45港元，較香港收市價升0.45港元。



每周400美元失業補助



特朗普提出的方案包括提供失業補助、延後薪俸稅、減免學生貸款，以及停止執行租戶遷離令等；其中，失業補助將為美國民眾提供每周400美元的額外失業救濟，較7月底到期方案的600美元少。



另一方面，努欽認為，民主黨希望作出讓步，就新紓困計劃達成協議是有可能的。他接受CNBC採訪時說，要求向州和地方政府提供1萬億美元的援助是「荒謬的」，但國會應通過立法，在達成協議的領域提供救濟。



騰訊未止瀉 恒指挫154點



中美關係緊張，令市場擔心兩國或爆發科技戰，受美國禁令影響的微信母企騰訊（700）跌不停，最多跌逾5%，拖累恒生科技指數亦要的2.85%，報7176點，恒指亦連跌第三日，低見24272點，近100天線（24263）附近，收報24377點，跌154點，三日累跌725點；國指一萬關失守，收9990點，跌72點；大市成交1352億元。



歐洲股市靠穩，銀行股領漲升2%。



英國富時100指數收報6050.59點，升18點，升幅0.31%。德國DAX指數收報12687.53點，升12點，升幅0.1%。法國 CAC指數收報4909.51點，升19點，升幅 0.412%。



金價反彈。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司2039.7美元，升11.7美元，升幅0.58%。



恒生科技指數顯著走弱，遭多家大行唱淡的中芯（981）插7.02%收報27.8元；騰訊插4.83%；重磅股阿里（9988）、網易（9999）及京東（9618）也挫逾2%。蘋概系的瑞聲（2018）挫5.63%收報57.8元，藍籌股表現最差；傳打入蘋果產業鏈的舜宇（2382）跌2.83%收報140.7元；比亞迪電子（285）瀉7.46%收報31元，為表現最曳的恒生科指成份股。



耀才證券研究部副經理譚智樂表示，中美關係愈鬧愈僵，若成功守住100天線位，後市則未必太悲觀，若跌穿上述關口，大市或要下試6月中的低位約23500水平。



