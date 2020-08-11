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洪災推升豬價 內地上月通脹2.7%

2020-08-11 列印
　　受水災影響，內地7月豬肉及蔬菜供應趨緊，通脹有所上升。國家統計局昨公佈，7月居民消費價格（CPI）按年升2.7%，較6月微漲0.2個百分點，略高於市場預期的升2.6%。

  7月工業生產者出廠價格（PPI）按年下降2.4%，降幅較上月收窄0.6個百分點。今年首7月，CPI按年升3.7%；PPI按年跌2%。

　　豬肉價格仍為推動7月CPI反彈的主要動力。7月，食品價格按年上漲13.2%，漲幅較6月擴大2.1個百分點。

  其中，豬肉價格按年大漲85.7%，漲幅比上月擴大4.1個百分點，影響CPI上漲約2.32個百分點。受不利天氣影響，鮮菜價格上漲7.9%，漲幅擴大3.7個百分點。

  非食品價格由上月按年上漲0.3%轉為持平。
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