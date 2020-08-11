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宏利香港上季多賺5%　銷情料反彈

2020-08-11 列印
　　宏利香港次季核心盈利14億元，按年增長5%；年度化保費等值銷售額14億元，按年下降8%；新造業務價值8億元，降13%。上半年計，核心盈利29億元，增長8%。宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞（Damien Green）表示，難預計下半年業務表現，但公司財務穩健，爭取下半年持續增長。 宏利香港首席財務總監梁犖舜表示，下半年行業仍面臨眾多不確定性，但若疫情逐步受到控制，料產品銷售可很快反彈。另外，美國近日宣布制裁11名中港官員，有險企將制裁納入不保事項，被問及宏利是否有相關政策，該公司就指，正密切留意情況，現時不適宜作出評論。

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