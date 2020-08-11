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美嚴查審計 九家中概股料來港上市

2020-08-11 列印
　　中美金融戰愈演愈烈，中概股逃亡潮繼續升溫，再傳有兩家美國上市的中國公司決定加快步伐，於今年內來港第二上市。而早前市傳美國將繼續收緊中國企業的審計要求，若於2022年前中概股公司未能提供審計底稿，則會被除牌。

　　德勤早前曾預測，今年下半年將有3至6隻中概股回流本港，惟現時中概股危機重重，德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，隨著中美政治局勢轉趨激烈，將會促使中概股公司啟動或加速進行第二上市計畫，按現時情況，預計今年下半年上市的中概股數目或會增加到6至9隻。歐振興又指，現時中概股公司反而更為擔心交易方面的問題，若政治局勢加劇，短時間或會有更多措施影響中概股的上市地位。



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