《財富》世界500強揭榜 碧桂園全球房企第一名

美國《財富》雜誌昨揭幕2020年世界500強排行榜，房地產行業共有五家企業上榜，全部來自中國，當中內房龍頭碧桂園（2007）居首，以703.35億美元營收，於世界500強排147位，較去年攀升30位，亦是連續第4年入選。



中國今年共有133家企業上榜世界500強榜單，上榜企業數目連續兩年超越美國，上榜企業數量居全球首位。按行業看，500強中5家上榜的房地產企業均來自中國。其中，碧桂園以147名居全球房地產行業首位，其餘分別為中國恆大（152位）、綠地控股（176位）、保利（191位）、萬科（208位）。以「股神」巴菲特選股最看重的指標ROE（淨資產收益率）看，碧桂園以26.2%的ROE位列上榜房企首位；在上榜的133家中國企業中，碧桂園的ROE亦名列前5。



碧桂園2017年首次登世界500強榜單，雖然上榜至今僅4年，但其排名每年都大幅提升。2018年，碧桂園的排名上升了114名，躍升速度位居排行榜前十名。2019年，碧桂園排名更躍升176位，居500強第177名，成為榜單排名上升最快的企業。



上月權益銷售增28%



隨着內地疫情受控，碧桂園銷售已見明顯反彈，自3月以來權益銷售金額連續5個月錄得按年增長，7月權益銷售金額按年增27.5%，至542.8億元（人民幣，下同）。



今年首7個月，碧桂園累積實現權益銷售金額3212.3億元。碧桂園總裁莫斌早前稱，今年全年權益可售資源約9066億元；該公司土地儲備佈局廣泛，覆蓋內地多個省市，可分散風險。截至2019年底，碧桂園在國內已獲取的權益可售資源約1.7萬億元，潛在的權益可售貨值約7159億元，權益可售資源合計約2.4萬億元，可滿足未來4年以上的銷售量。



