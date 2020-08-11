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神州租車盈警 料蝕逾38億

2020-08-11 列印
　　神州租車（699）發補充盈警，預計上半年轉蝕38億至43億元人民幣，主要受疫情影響租金收入，以及母公司神州優車的權益股投資等拖累。該股昨日在公佈消息前收報2.38元，跌2.46%。

　　神州租車去年同期則賺2.79億元人民幣。盈轉虧主要因疫情導致租賃需求大幅下降，令其租金收入受到不利影響。

  另外期內帳目亦有四項減值，包括在神州優車的權益股投資；以及來自神州優車與其他客戶的貿易應收款項；另外要支付由五龍電動車（729）將發行股份及可換股債券認購價的預付款項；以及北京寶沃汽車附有回購安排的車輛剩餘價值。

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