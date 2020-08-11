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希慎中期盈轉虧26億

2020-08-11 列印
　　本港疫情持續，商場及寫字樓表現亦全面受壓。銅鑼灣大業主希慎興業（014）昨公佈，截至6月底止上半年由盈轉虧，蝕26.26億元，主要為投資物業的公平值虧損逾40億元所致，去年同期賺27.83億元；基本溢利按年跌3.44%，至13.46億元，期內維持派中期息0.27元。該公司主席利蘊蓮表示，冀疫情能盡快減退以帶動業務反彈。

　　期內，營業額按年下跌5%，至19.81億元。

　　對於下半年零售市道的看法，利蘊蓮稱，主要視乎疫情能否被控制，冀疫情盡快減退後，能帶動業務反彈。她又表示，公司會留意任何的收購機會，本地、國內或海外資產均會作考慮。

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