中環IFC外望——平保陸金所傳轉往美上市 擬籌234億

中美緊張關係未有改變之際，仍有內地金融公司選擇赴美上市。據《IFR》報道指，早前傳棄港赴美的平保（2318）獨角獸「陸金所」，已經秘密向美國遞交上市申請，初步計劃集資20億至30億美元（折合約156至234億港元），報道又引述消息人士指，該公司計劃於今年內上市，目前正在與美銀、高盛、滙豐以及瑞銀商討上市事宜。陸金所對此表示沒有評論。



另外，據彭博報道，中國火鍋食材供應商鍋圈食匯考慮最快於明年啟動上市計劃。知情人士指出，該公司的主要投資者之一IDG資本，已與銀行就上市事宜進行初步討論，預計集資4億至5億美元（折合約31.2億至39億港元）。不過，暫未決定上市地點，但香港是正在考慮的選項之一。



鍋圈食匯負責人昨日就上市傳聞，向媒體回覆時指出，該公司的上市計劃暫時不方便透露，但有關考慮集資金額的傳聞不確，該公司目前估值遠超5億美元。該公司於2017年成立，主要於零售店舖、互聯網銷售平台以及超市銷售火鍋燒烤食材及相關用具，目前公司於中國的門店超過3600家。







WeLab Bank開戶人數過萬



虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）表示，正式開業不足10天，總申請開戶人數超過1萬人。開業以來，已有超過8200人次參與GoSave定期存款賺取高息，而WeLab Debit Card 8%現金回贈由於反應熱烈，優惠期將延長至今年9月底。



WeLab Bank行政總裁謝學海表示，首1萬位開戶客群年齡由18至83歲，當中超過七成為20至39歲，最年長的83歲銀髮族客戶，只用了5分鐘透過手機成功開戶。



此外，有超過60%客戶使用了兩個或以上的WeLab Bank產品，亦有超過70%客戶透過手機使用轉數快（FPS）處理現金轉帳。



高瞻