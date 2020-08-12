俄疫苗面世一度刺激大市 杜指曾升360點 收市倒跌

俄羅斯新冠肺炎疫苗成功面世，市場對疫情憂慮紓緩，以及美國總統特朗普可能削減資本利得稅，杜指及標普500指數早段向上，連升八個交易日，其中杜指曾漲逾360點，標普則高見3378點，距離歷史高位3393點，僅有15點之差。不過，受蘋果等大型科網股泡沫有破裂危機拖累，納指連跌三個交易日，低開26點並持續疲軟，最多挫逾100點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27686點，跌104點；納斯達克指數收報10782點，跌185點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見35.00港元，較香港收市價升0.90港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見512.37港元，較香港收市價跌1.13港元。



特朗普：正考慮減稅



特朗普表示，正認真考慮削減資本利得稅，並調降中等收入家庭所得稅，此舉有助創造更多就業機會。



不過在缺乏國會支持下，他無法單方面下調20%長期資本利得稅，有顧問建議可透過行政命令，來下調投資者出售資產時需繳納的稅額。



投資者希望，共和黨和民主黨能夠解決新紓困計劃分歧，盡快推出新紓困計劃，支持美國3000多萬名失業人士。



據俄新社報道，俄羅斯總統普京表示，該國已註冊全球首支新冠肺炎疫苗，更聲稱該疫苗已通過所有必要檢查，並形成穩定免疫力，而他的女兒已完成接種。



俄羅斯主權財富基金指出，已收到來自20個國家，共超過10億劑疫苗的初步申請，俄羅斯已準備好每年在5個國家或地區生產超過5億劑疫苗，並持續提高產能，預計9月量產。但目前還沒有研究人員發表任何相關數據，因此還不清楚該項疫苗後續作用及安全性。



此外，美國勞工部公佈七月生產者物價指數（PPI）數據，按月增長率為0.6%，較市場預期高出兩倍，增幅為近兩年來最高；按年增長率為負0.4%，優於預期的負0.7%。市場認為，樂觀的PPI數據，顯示美國經濟正逐步回穩。



歐洲市場大幅高收。中國公佈7月份汽車銷量激增後，歐洲汽車股大幅上漲。英國富時100指數收報6154.34點，升103點，升幅1.71%。德國DAX指數收報 12946.89點，升259點，升幅2.04%。法國CAC指數收報5027.99點，升118點，升幅2.41%。



金價急挫。於紐約商品交易所，交投最活躍的12月期金，收報每盎司1946.3美元，跌93.4美元，跌幅4.58%。



金價急挫穿二千關



港股方面，股王騰訊（700）績前造好，帶動連跌三日的港股反彈，一度升654點，高見25031點，收報24890點，反彈513點，成交增至1413億元。



內地A股先高後低，全線倒跌收市，上證指數收報3340點，跌1.15%；深成指數收報13466點，降1.4%；兩市成交合計1.13萬億元人民幣，連續十日突破萬億元人民幣。