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港輸美貨物須標「中國製造」

2020-08-12 列印
　　香港遭美國取消特殊地位影響浮現，「香港製造」標籤將絕跡美國。美國海關當局公佈，要求香港進口貨物的產地來源改為中國，故亦須在貨品上由「香港製造」改為「中國製造」。政府對新規定表示強烈反對，不排除採取行動。

　　美國海關及邊境保衞局昨日發出通告，因應美國總統特朗普上月就《香港關係法》簽署行政命令，終止香港特殊待遇地位，當局亦因此要求香港進口貨物產地來源，須由香港改為中國，「香港製造」標籤亦須改為「中國製造」。當局給予出口商45天過渡期，最遲9月25日生效。

　　政府對新規定表示強烈反對，指出其忽視香港身為世貿單獨成員地位，除了或不符合世貿規定外，亦無助保障消費者利益，更會帶來混亂，損害各方包括美國自身利益。
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