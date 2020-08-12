壹傳媒續升變「蚊股」 傳台資吸納曾￼6.7倍

壹傳媒創辦人黎智英被捕後，股價出人意料地爆升兩日，昨曾炒高6.7倍，至1.96元，再創上市以來最大升幅，惟下午回軟收市升逾三倍，收報1.1元。該股交投熾熱，單日成交已有42億元，僅次重磅股騰訊及美團。市場盛傳壹傳媒身價暴漲的背後，是台灣資本有意吸納，但未能證實消息是否屬實，亦有市場人士直指猜測不合理。



證監會昨晚發表聲明，呼籲壹傳媒要及時披露敏感資料，避免出現虛假市場，提醒投資者買賣要格外小心。



壹傳媒昨市值最高曾超41億元，遙遙領先同業並超越電視廣播（TVB）的38.8億元市值。面對不尋常股價及成交量變動，壹傳媒收市後再發公告確認，董事會並不知悉導致波動的任何原因，或任何必須公佈以避免公司證券出現虛假市場的資料。



專家：監管上毋須停牌



值得關注的是，黎智英被捕事件發酵至今，壹傳媒股價顯著波動，仍未主動或被動停牌。據《上市規則》，當發行人有必須披露的資料或內幕消息，或內幕消息被泄露，造成股價大幅波動之時，監管機構可勒令上市公司停牌。



香港獨董協會常務副會長盧華基解釋，監管上壹傳媒毋須停牌，皆因暫未能證實公司涉嫌參與嚴重罪行，加上黎智英事件街知巷聞，不構成內幕消息。然而，企業管治上，公司董事應主動申請停牌以待訊息明朗，避免訊息不對稱造成股價大幅波動。他亦相信，監管部門正關注股份是否涉嫌操控市場、內幕交易等失當行為。



壹傳媒股價一飛沖天背後的力量惹關注。據悉前日該股交投最活躍多為中資券商，而昨市場又傳主力買家為台灣資本，甚至斷言社運之前壹傳媒慣用此手段輸送資金。不過，有市場人士反駁台資入局猜測不合情理，因壹傳媒不值現股價，且在二手市場購入股份，只是助其他股東套現，無助改善壹傳媒的財政狀況。



