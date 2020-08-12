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光大綠色半年純利8億

2020-08-12 列印
　　光大綠色環保（1257）公佈，截至6月底止中期純利為8.22億元，按年微增1.1%；每股盈利39.8仙，維持派中期股息每股8仙。該公司執行董事兼行政總裁錢曉東表示，其主營業務首季受疫情衝擊，但在第二季迅速復甦，現時生物質業務全面恢復；危廢處置業務亦有所改善；並指目前正是行業整合時機，會留意相關機會。

  錢曉東續指，上半年資本開支約20億元人民幣，全年資本開支預算為43億元人民幣，與去年大致相若；未來將加強競投對高現金流、高回報率及對公司轉型有利的項目。

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