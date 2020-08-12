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保誠半年盈利勁減73%

2020-08-12 列印
　　疫情衝擊保險業收入，保誠（2378）上半年錄得期內利潤5.34億美元（約合41.4億港元），按實際匯率計（下同）按年大跌73%。每股基本盈利19.7美仙，第一次中期息每股5.37美仙，相當於公司目前預期新股息政策下全年度股息的三分之一，按年亦倒跌74%。另外，集團計畫完全分拆美國業務Jackson。

　　今年上半年，保誠經調整經營溢利25.41億美元，按年跌3%；壽險新業務利潤11.6億美元，減少45%。至於亞洲地區，經調整經營溢利17.33億美元，按年升12%。年度保費等值銷售額跌35%；新業務利潤跌46%。

　　由於從中國內地入境香港持續受到限制，香港地區的年度保費等值銷售額倒退64%，至3.88億美元；新業務利潤挫67%，至3.53億美元，進一步反映利率下降。

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