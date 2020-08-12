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佐丹奴中期轉蝕1.8億 看淡前景料續關分店

2020-08-12 列印
　　疫情持續下，本港零售業慘淡經營。早前發盈警的佐丹奴（709）昨公佈，截至6月底止中期業績盈轉虧，蝕1.75億元，去年同期則賺1.61億元，期內錄得虧損，主要因銷售額大跌及資產減值撥備所致；該公司派中期息3.1仙，按年大減近七成。佐丹奴主席及行政總裁劉國權表示，對下半年市道悲觀，未能看清未來一、兩年前景，不排除繼續於本港市場關店。

  單計香港於期內虧損達1.02億元。劉國權指出，反映本港經營環境相當困難。他續稱，台灣、新加坡、泰國等地於疫情舒緩後，業務反彈較好，未來會投放更多資源於該等起區。

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