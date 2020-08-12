單計香港於期內虧損達1.02億元。劉國權指出，反映本港經營環境相當困難。他續稱，台灣、新加坡、泰國等地於疫情舒緩後，業務反彈較好，未來會投放更多資源於該等起區。
佐丹奴中期轉蝕1.8億 看淡前景料續關分店
單計香港於期內虧損達1.02億元。劉國權指出，反映本港經營環境相當困難。他續稱，台灣、新加坡、泰國等地於疫情舒緩後，業務反彈較好，未來會投放更多資源於該等起區。
周庭涉營運「攬炒」團隊 黎智英疑為金主
壹傳媒老闆黎智英涉勾結外國勢力危害國家安全等罪名而被捕一案，內情曝光。同案被捕的前香港眾志成員周庭等人，涉營運網上「我要攬炒」團隊，黎智英疑透過多個途徑向團隊提供過百萬資助。 警方前晚前往周庭位於大埔...
2020-08-12
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雙方簽署醫療合作備忘 美衞生部長高調晤蔡英文
在中美關係緊張之際，美國衛生部長阿扎爾展開並其訪台行程。昨早他與總統蔡英文會面。阿扎爾讚揚，台灣在抗疫取得巨大的成功，他又傳達總統特朗普對台灣的強烈支持。蔡英文就感謝美國總統特朗普，以及美國友人肯定台...
2020-08-11
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黎巴嫩總理內閣總辭息民憤
貝魯特港口倉庫發生大爆炸災難引發連日反政府示威和騷亂後，一月才就職的黎巴嫩總理迪亞卜，周一宣佈他和他領導的內閣提出總辭，以求平息民憤。總統奧恩已要求迪亞卜的政府擔當看守角色。 迪亞卜周一晚上發表電視演...
2020-08-12
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外望山海雙景 雍怡雅苑廣闊大廳閒逸清新
大埔沿吐露港一帶建有不少低密度豪宅，就如雍怡雅苑依山伴海，環境清幽，這次介紹為該屋苑的外望吐露港海景洋房，3房雙套房設計，實用面積約2319方呎，屋內裝潢以白色及木系為主，顯得大方雅致。 雍怡...
2020-08-12
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俄疫苗面世一度刺激大市 杜指曾升360點 收市倒跌
俄羅斯新冠肺炎疫苗成功面世，市場對疫情憂慮紓緩，以及美國總統特朗普可能削減資本利得稅，杜指及標普500指數早段向上，連升八個交易日，其中杜指曾漲逾360點，標普則高見3378點，距離歷史高位3393點...
2020-08-12
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意甲歐聯最後希望 「大」無畏
祖雲達斯和拿玻里歐聯十六強相繼出局後，阿特蘭大肩負為意甲球會爭標重任。今晚八強中立場對巴黎聖日耳門。阿特蘭大前鋒杜雲沙柏達盛傳被祖雲達斯新帥派路看中，為爭取轉會籌碼此子，必傾全力撕破聖日耳門防線，主勝去馬。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨3:00直播） 杜雲沙柏達與哥倫比亞同胞路爾斯梅利爾以十八個意甲入球，並列球隊首席射手，惟後者季尾狀態回落多作後備，故今晚攻破聖日耳門大門的重任落在杜雲沙柏達身上。此子最後五輪意甲交出兩入球一助攻狀態不俗，近日又盛傳他成老婦人挖角目標，據報身價高達五千萬歐羅（約四億六千萬港元），為前途和球會着想...
2020-08-12
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家享地道意菜
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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首做男一劇 網民籲罷睇 森美獨家剖白：尊重每一個人諗法
去年嘅社會運動，森美多次有感而發，亦曾試過喊住做電台節目！由他處男擔正嘅無線新劇《過街英雄》將於下周一晚八時半首播，因為政見不同，有網民要求TVB停播，甚至發起罷睇行動。對於首部男一劇捲入顏色風波，森...
2020-08-12
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社論——禁晚市堂食欠理據 ￼
港府延長多項限聚令一周，直至本月十八日為止，其中禁餐廳晚市堂食已施行多次，愈來愈多市民不滿，反映這項措施不得人心。 食肆晚市「禁堂食令」一出，飲食界經營陷入困境，苦不堪言。其後當局以疫情惡化為由，加碼連早午市也禁堂食，怎知實施兩日，市民無處進食，社會群情洶湧，政府急急收回成命，轉為早午堂食二人一枱，反映官員制定政策時考慮不周，莫視打工一族在外用膳的需要。 食衞局局長陳肇始昨天接受傳媒訪問時稱：「實施全日禁堂食令，先發現原來好多人仲要返工。」反映官員離地，並無體恤市民所需。實情是大部份市民為口奔馳，疫情下天天上班，晚上打工者亦不少，許多人要到食肆吃飯後再開工，禁晚市堂食，怨聲...
2020-08-12
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馬會歷史性暑期播海外賽
因應二○一九新型冠狀病毒疫情所影響，英國、法國和新加坡的賽期亦作了不少調整，以致賽事延後至六月後才陸續上演，而原本在今年五月二十三日舉行的新加坡克蘭芝一哩賽日，將改於本周日舉行。 由於香港賽馬會在馬季完結前早將一個轉播配額留給新加坡，於是經獲得政府批准後，周日馬會將歷史性首次在暑期間安排越洋轉播，預計必大受歡迎。 越洋轉播賽事一向深受馬迷歡迎，特別是一眾熱愛賽馬的傳統馬迷，不少傳統馬迷認為，由於暑期沒有本地賽事舉行，轉播海外大賽正好繼續為他們這群忠實馬迷提供在家娛樂，而且亦可跟進一些頂級賽駒之動向及演出，因不少外地佳駟，在不久將來有機會到港出賽。 馬迷興趣有增無減 事實上，...
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