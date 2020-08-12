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愛奇藝傳來港第二上市

2020-08-12 列印
　　中美格局愈趨複雜，再有在美上市中概股尋求回港作第二上市。據《Dealreporter》引述消息人士指，早前市傳騰訊（700）有意收購的內地網絡視頻平台－愛奇藝，考慮來港第二上市，正與瑞信溝通，惟並未有透露具體集資金額以及上市時間表。愛奇藝對此表示不予置評。

  愛奇藝最初於2010年由百度組建成立，百度現時為愛奇藝最大股東，持有逾793萬股A類普通股，以及28.76億B類普通股，擁有合共92.7%的投票權。另外，小米（1810）亦持有近3.42億A類普通股，佔A類股份比重達15.1%。

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