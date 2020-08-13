核心通脹按月漲0.6% 華府訂購疫苗 杜指升289點

新冠肺炎疫苗的工作漸露出曙光，繼俄羅斯推出疫苗之後，美國政府亦表示，向生物科技公司Moderna訂購一億劑測試的疫苗，消息不但令該股即時彈升一成，亦利好整體市場氣氛。美股杜指早段升186點，見27873點，標普指數升0.9%，納斯達克指數更升1.3%。受到美股推動，港股夜期靠穩。



經濟數據方面，美國七月份消費物價指數（CPI）按月上漲0.6%，市場預期上升0.3%，即是升幅高於預期。扣除食品及能源項目後，核心CPI按月上漲0.6%，市場預期只升0.2%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27976點，升289點；納斯達克指數收報11012點，升229點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見35.81港元，較香港收市價升0.06港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見526.99港元，較香港收市價升6.49港元。



恒指企穩兩萬五



港銀昨日表現強勢，連同騰訊（700），齊齊推升大市，恒指高見25291點，並成功企穩二萬五關，收報25244，升353點，兩日累升866點，大市成交增至1440億元。新冠疫苗有新進展，也提振中期業績「見紅」的國泰在內之航空股造好。



中美兩國緊張關係短期難以化解，內地A股偏軟，上證指數3300關口失而復得，收報3319點，跌0.63%；深成指收報13308，降1.17%；兩市成交1.08萬億元人民幣 ，連續11日突破萬億元人民幣。



科技股散水味濃



科技股繼續弱勢，散水味濃。華虹半導體（1347）中期少賺近六成，股價大插10.84%，收報29.6元，為表現最差恒生科指成份股；移卡（9923）瀉13.54%；閱文（772）中期業績轉蝕，跌9.49%。



美債息率回升，十年與兩年期美債息差擴闊，舊經濟股發威，港銀股份跑贏大市，滙控（005）升4.84%，收35.75元，獨力帶動恒指升101點。



澳門自由行9月23日全國解封，金沙（1928）揚1.21%收報33.35元。騰訊上升1.36%收報520.5元；友邦（1299）揚3.03%收報74.85元；以上兩股合力推高大市116點。



歐洲股市周三反覆造好，主要股市升超過1%。投資者繼續憧憬新冠肺炎疫後經濟復甦。



英國富時100指數收報6280.12點，升125.78點，升幅2.04%。德國DAX指數收報13058.63點，升111點，升幅0.86%。法國CAC指數收報5073.31點，升45點，升幅0.9%。



金價反彈，於紐約商品交易，交投最活躍的12月期金收報每盎司1949美元，升2.7美元，升幅0.14%。