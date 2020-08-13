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炒家散水 壹傳媒插逾四成

2020-08-13 列印
        壹傳媒（282）創辦人黎智英周一被警方拘捕後，公司股價及成交量連日大幅波動，據傳惹來證監會關注，且有消息指監管機構已展開行動。該股昨高開低走，散水意味濃厚，早段曾延續升勢至1.75元，升近六成，惟後續乏力尾市更直線下挫失守1元，最多跌54%，終收0.65元，全日跌逾四成。

  市場分析指，壹傳媒缺乏基本因素支持，購買力無以為繼，投資者獲利回吐，加上監管機構關注令投資者有戒心，散水在意料之中。壹傳媒股價連日大幅波動，且並未主動停牌。

  證監會就此於前晚罕見地發聲明，指正在監察與壹傳媒有關的交易活動，又提醒須審慎投資。

  壹傳媒股價聞聲掉頭倒跌四成，全日成交較周二逾42億元，大幅縮水至17.6億元，單日市值已蒸發近12億元。
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