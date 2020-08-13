騰訊多賺兩成勝預期 美禁WeChat無礙業務

中美局勢緊張升溫，戰火燃至一眾經營通訊軟件的科網企業，首當其衝的騰訊（700），其社交通訊軟件WeChat將會被禁止在美國使用。集團首席財務官羅碩瀚昨晚在電話會議中強調，美方的行政命令主要是針對在美推出的應用程式WeChat，與微信是完成分開的產品，對集團其他在美業務並無影響。



騰訊首席戰略官James Mitchell其後補充，現時美國業務收入僅佔集團全球收入2%，當中廣告收入佔比更少於1%，而於中國境內，與美國公司的合作不會受到禁令影響。



騰訊昨日公佈今年上半年中期業績，截至6月30日止，股東應佔純利達620.03億元，按年增加20.76%，高於市場預期，每股基本盈利6.541元，對比去年同期為5.427元，不派中期息。期內收入達2229.48億元，按年增加27.92%，EBITDA達827.52億元，按年增長24.98%。



收入增28%



該集團執行董事兼總裁劉熾平表示，騰訊在國際市場佈局上有長遠的發展策略，強調集團在國際市場發展上很有耐心，雖然預期在發展過程中會有挑戰及障礙，但長遠而言，國際市場上仍有很多機會。



雖然內地逐漸復工復產，惟網絡遊戲業務收入於第二季仍然錄得同比40%的增長，達382.88億元，當中繼續由包括《王者榮耀》、《和平精英》在內的智能手機遊戲收入推動增長，而個人電腦客戶端遊戲如《地下城與勇士》收入則按年減少。劉熾平指，雖然內地逐步復工復產，但由數據上顯示，用戶的遊戲時間並沒有減少，仍然按年增長。



他又指，中國的智能手機遊戲市場發展較其他市場成熟，再加上該集團擁有微信以及QQ等平台，在吸引用戶及推廣成本上，亦較其他國際遊戲公司更具優勢，未來將吸收在中國市場的經驗，用於拓展海外市場，亦會在當地尋找合作夥伴，達至雙贏。







