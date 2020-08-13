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時代鄰里業務將延至華東

2020-08-13 列印
　　物管企時代鄰里（9928）主席白錫洪昨在線上業績會上表示，未來兩年公司仍處高速發展階段，除繼續深耕大灣區外，有意將布局延伸至華東、華中等高增值及有發展潛力的地區，獲取優質項目擴大業務規模；公司在不斷增加規模之餘，亦會持續探索業內細分領域。

　　時代鄰里上半年收購3家物業管理服務公司，該公司行政總裁王萌稱，對收購持審慎態度，下半年並無具體的收購數量目標。公司首席財務官黃嗣寧補充，在3月及5月收購的廣州兩項目已部分併入上半年財務報表，貢獻淨利潤約100多萬元（人民幣，下同），相信下半年利潤貢獻將更完整。

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