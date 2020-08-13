  • 2020年8月13日 星期四
  • 29º
  • 87%
熱門： 黎智英新冠肺炎童黨粥店周庭

日報新聞 > 財經

聯通半年盈利76億增一成

2020-08-13 列印
　　中國聯通（762）昨公布，今年6月底止中期成績表，期內多賺10.1%，至75.69億元（人民幣，下同），勝預期，每股盈利0.25元，不派中期息。期內總收入為1504億元，按年增3.8%；其中，服務收入為1383億元，按年升4%。

　　移動出賬用戶數減少1482.5萬戶，至近3.1億戶。不過，4G用戶凈增2180萬戶，總數達2.6億戶。移動用戶ARPU比去年同期微升0.1元，至40.9元。

　　聯通董事長兼首席執行官王曉初表示，對於美國擬禁中資電訊商在當地營運，聯通仍未收到具體通知，他認為網絡是中立、無辜的；透露該業務收入只有7.6億元，影響有限。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd