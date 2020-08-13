國泰半年蝕逾98億 月燒錢15億恐將裁員

新冠疫情下業務受重創的國泰航空（293），上半年錄得逾98億元虧損，載客量大跌七成六，主席賀以禮表示，早前賴以政府注資及股東供股生存，但每月現時仍「燒錢」15億元，重申在第四季提出重組方案，形容會作出「艱難但必須的決定」。分析指出，裁員是國泰唯一可大削開支的方法。



國泰上半年虧損近99億元，已計及各地政府因疫情所支援的10.6億元收入，當中國泰航空及國泰港龍航空的營運虧損為73.6億元，去年同期賺6.7億元；另外一筆逾24億元的減值支出，涉及16架預計未能於退役或交還前重新投入服務的飛機等。獨立入帳的香港快運錄得7.8億元虧損。



賀以禮表示，國泰正面對有史以來最具挑戰時刻，過去數月已提出多項節流措施，包括大削運力、高層減薪、向供應商要求延期付款等，並指出第二輪員工自願無薪假計劃有九成人參與，亦將三分一客機轉至國外停泊等。他指出，即使早前獲得政府注資及股東供股籌得390億元，使公司得以生存，但現金流仍由五月起每月流失15億元。



載客量大跌七成六



賀以禮稱，為了可持續的財務狀況、滿足香港航空旅遊需求，以及履行對股東和政府的責任，會在第四季就未來最合適的營運規模和模式，向董事局提出建議。他沒有回應會否裁員，但指出有關決定是「艱難但必須」。



賀以禮表示，目前預期八及九月的運力調整至正常情況約8%，已較早前預計八月的十有所下調，又相信十月可回升至雙位數運力，但指出短期見不到運力可大幅恢復，故不會估計今年下半年業績能如往年般好過上半年。行政總裁鄧健榮補充，十至十二月的運力恢復情況，仍需視乎旅遊限制措施如何放寬。



國泰業績報告指出，集團全球僱用逾3.3萬名員工，較年初少1200人，其中約2.76萬人為在港員工，少約600人。



















