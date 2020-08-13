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光大水務半年賺四億

2020-08-13 列印
　　光大水務（1857）昨日公佈中期業績，期內賺4.04億元，按年跌3.81%。期內，收入21.2億元，較去年同期減少14.7%；毛利8.82億元，按年挫4.2%。

　　每股盈利14.14仙；派中期息每股3.74仙。該公司執行董事兼總裁安雪松解釋，期內收入、盈利及毛利均錄得下滑，主要是受新冠肺炎疫情影響工程進度，但國家近期出台的政策，包括下調增值稅，階段性減免企業社保費，及階段性降低企業用電成本等，均有利於下半年節省成本。

        截至今年6月底止中期，光大水務建造服務收入8.18億元，按年跌38.2%。

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