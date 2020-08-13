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新世界41億奪滬黃浦地皮

2020-08-13 列印
　　新世界發展（017）昨日公佈，以41.11億元人民幣，奪得上海黃浦區淮海中路地塊。是次投得的地塊為佔地面積約1.71萬平方米的商業辦公用地，將打造成為藝術性與現代感兼備的高端商業綜合體。

　　新世界發展表示，投得該地是該公司繼2013年內地首個K11購物藝術中心入駐上海後，再度進入滬並帶來全新藝術美學的力作。

　　該公司投得的地皮，總開發面積為12.86萬平方米，位於淮海中路商圈核心位置，緊鄰地鐵1號線和14號線黃陂南路站。

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