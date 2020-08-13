中環IFC外望——傳TikTok不當收集用戶數據

抖音海外版TikTok正面臨美國政府封殺，據路透社報道，白宮有意要TikTok，從美國應用程式商店下架。另一方面，TikTok又被懷疑以不當方式，私下收集用戶資料。



美國總統特朗普上周簽署針對TikTok母公司字節跳動的行政命令，但沒明確指出禁止哪些交易。



路透社取得白宮一份文件，指禁止範圍可能包括讓TikTok在應用程式商店上架、在TikTok落廣告等；意味TikTok可能要從蘋果和Google旗下應用程式商店下架。



有網絡安全專家認為，這或會窒礙TikTok發展，但美國政府行動未必能禁止美國人從外國網站下載TikTok。



在面臨封殺之際，TikTok又被懷疑違反私隱政策，收集數以百萬計流動裝置資料。《華爾街日報》檢視前年4月至今年1月的九個TikTok版本，發現TikTok收集用家裝置的MAC位址，直至去年11月才停止。MAC位址可用於確認裝置位置，被認為屬於個人訊息。



蘋果和Google早已禁止第三方應用程式讀取，但TikTok懷疑利用Android作業系統漏洞，以一層不尋常的額外加密取得，並將它連同其他裝置數據，一併傳送到字節跳動。







傳中資大行遵從美對港官員制裁



美國財政部早前公佈制裁11名中港官員後，外電引述知情人士透露，中國大型國有銀行正採取臨時舉措，以遵守美國對香港官員實施制裁，進而保障至關重要的美元融資渠道和海外網絡。



知情人士表示，在美國擁有業務的中資大行，包括中國銀行（3988）、建設銀行（939）和招商銀行（3968），對為特首林鄭月娥等11名受制裁官員開設新帳戶態度謹慎，最少一間銀行已暫停此類活動。



知情人士稱，部份銀行禁止經過美國的交易，原先可以立即處理的一些交易，現在必須經過合規部門審批。花旗等外資銀行也已採取行動，暫停帳戶或是加強對香港客戶審查。



高瞻