勞工市場露曙光 投資者觀望 納指連升兩日 美股偏軟

美國的就業數據優於預期，但在疫情之下，投資者仍觀望，數據對美股支持不大。美股三大指數周四早段個別發展，杜指曾跌123點，見27853點，標普指數接近持平，納斯達克指數則曾升近1%。



美國公佈，截至本月八日的一周，首次申領失業救濟人數達96.3萬人，按周減少22.8萬人，市場預期為110萬人，即是數據較預期理想。截至8月1日的一周，續領失業救濟人數為1548.6萬，按周減少60.4萬人。



分析師表示，理論上有關數字自近期高位回落，或反映勞工市場開始好轉，屬利好股市。但申請人數下滑也可能是因為政府每周600美元補助到期，導致一些新失業員工不敢申請所致；在目前疫情之下，投資者仍須觀望。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27896點，跌80點；納斯達克指數收報11042點，升30點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見34.66港元，較香港收市價跌0.77港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見505.09港元，較香港收市價跌4.91港元。



聯通升25.6%最佳藍籌



金價以及油價均牛皮，紐約期金昨晚微升二美元，每盎司見1951美元。另外。於紐約商品交易所，交投最活躍的12月期金，收報每盎司1970.4美元，升21.4美元，升幅1.1%。紐約期油昨晚接近持平，見每桶42.6美元。



歐洲股市周四收市下跌。歐洲銀行領跌，挫近2%；零售股則逆勢上漲。英國富時100指數收報6185.62點，跌94.5點。德國DAX指數收報12993.71點，跌64點。法國CAC指數指數收報5042.38點，跌30點。



港股方面，受外圍氣氛帶動，加上股王騰訊（700）及聯通（762）績優，帶動恒指高開246點，報25490，創逾三周高位。不過，市場對中美本周六舉行的高級別視像會議態度審慎，而且周五恒指公司將公佈季檢，被大行看淡或遭剔出的藍籌股顯著走弱，拖累恒指由升轉跌，收報25230，微吐13點，結束兩日連升走勢；大市成交1164億元。



中資電訊股跑贏大市，聯通爆升25.6%，收5.74元，為表現最佳藍籌股；中電信（728）勁升11.11%收報2.6元；中移動（941）中期派息略增，股價揚3.6%，收報59元。