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壹傳媒股價插 再跌四成一

2020-08-14 列印
        壹傳媒（282）創辦人黎智英獲准保釋，惟仍無助提振股價。該股昨高開一成二，報0.73元，僅支撐數分鐘便掉頭跌穿0.5元，後續無力反彈，尾段更向下至0.34元，挫逾四成七，由近日最高位1.96元，累計大幅插水逾八成二，終收0.38元，全日再跌四成一。港交所中央結算系統持股記錄(CCASS)顯示，黎智英被捕當日，市場上中資行增持為主，而美資行則大多減持。

        壹傳媒連日來股價大上大落，自黎智英被捕以來，股價曾兩日間炒高超過20倍，單日成交僅次騰訊（700）及美團（3690），惹監管機構插手調查，其後兩日再轉頭累積跳水超八成。壹傳媒昨單日市值再度縮水逾七億元，至10億元，成交額減至2.7億元，為黎智英被捕事件以來最低。
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