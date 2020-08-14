銀娛半年盈轉虧28億 每日燒錢減至兩千萬

銀河娛樂（027）中期盈轉虧，蝕28.56億元，不派中期息。近日內地恢復入境澳門的旅遊簽注，主席呂志和表示，高興看到澳門和廣東邁出關鍵第一步，料訪澳旅客數字將上升。至於是否最壞時期已過，銀娛副主席呂耀東指，冀未來「不會再有更差」，雖然每日燒錢情況於季內減至每日250萬美元（約1950萬港元），他現階段談及收支平衡仍言之尚早。







銀娛截至今年6月底止中期，收益按年大跌76.27%，至62.23億元；經調整EBITDA虧損10.87億元，去年同期EBITDA錄得83.15億元。若單計第二季，集團淨收益為11.53億元，按年跌91%，按季挫77%；經調整EBITDA錄得虧損13.7億元，去年同期賺43.3億元，上季賺2.83億元。



呂耀東指出，冀未來「不會再有更差的情況出現」，而重開內地自由行為重要的第一步，但集團的防疫措施亦不能鬆懈，一旦疫情再現，自由行政策或會取消，又指澳門的防疫表現做好，相信會為內地人首選遊旅地點，並強調澳門長遠仍然有優勢。



收支平衡言之尚早



他提到，集團第一季每日「燒錢」340萬美元，於第二季已下降至250萬美元，按季減少大約兩成，期望未來的經營開支能控制得更好。他又稱，會密切注意疫情的發展，自由行政策剛恢復，若情況轉好，或會取消員工放「無薪假」等安排。



至於銀娛路氹第三、四期項目，呂志和指出，建築進度非一朝一夕可改變，財務上亦已有預算，故仍會按照原來計劃進行，並會繼續與當地政府互相配合。日本開賭方面，他稱疫情爆發下，難以預測事態如何發展，但集團仍有意參與當地發展。



銀娛博彩期內收益總額為60.06億元，按年大跌80%。其中，中場博彩收益總額按年挫80%，至29.53億元；貴賓廳博彩收益總額按年跌81%，至27.90億元；角子機博彩收益總額按年跌78%，至2.63億元。







