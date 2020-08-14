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佳源中期純利15億 賣樓銷售增34%

2020-08-14 列印
　　佳源國際(2768)發佈中期業績，截至今年6月底止，股東應佔溢利14.6億元(人民幣，下同)，按年多賺5.3%。期內，收益85.6億元，按年增27.2%。每股盈利37.06分，不派中期息。集團表示，收益增長是由於上半年交付已竣工的長三角預售物業，令物業開發按年增26%；去年下半年竣工的物業租金，令物業投資按年升1.22倍等。

　　佳源國際今年上半年合約銷售額116.7億元，按年增33.8%；合約銷售面積107.8萬平方米，按年升56.9%。同時，截至6月末，總土地儲備達1723.8萬平方米，上半年新增土地儲備432.3萬平方米。

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