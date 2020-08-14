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光國多賺15% 全年派息料不減

2020-08-14 列印
　　光大國際（257）上半年純利30.3億元，按年升15%；每股基本盈利49.3仙，派發中期息每股14仙，按年升8%。執行董事兼行政總裁王天義預計，今年派息將不會低於去年，但下半年仍需綜合考慮疫情及公司財務狀況等；又料下半年市場拓展規模亦不會少於上半年。

　　光大國際近年期望加大海外市場投入，但現時中美關係緊張，國際環境不明朗。被問及公司步伐會否受到影響，王天義於傳媒電話會議中表示，將繼續穩健地推動國際化戰略，目前仍聚焦垃圾發電領域，發展東南亞及中東歐市場，亦相信垃圾發電產業的政治敏感性較低，料將較為穩健。



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