太古半年蝕55億 中期息減近半

疫情破壞海空業務表現，拖累太古（019）中期盈轉虧，錄得基本虧損54.85億元，中期息削48%，至70仙。太古主席施銘倫表示，香港正處於動盪時期，但太古無意撤出紮根150年的香港，並會繼續承擔及投入。



施銘倫表示，無意變賣香港資產，又稱即使該股遭剔出藍籌之列，他說：「我們仍在香港，不會去其他地方。」強調現行聚焦中港市場的策略不變。旗下太古地產（1972）行政總裁白德利補充，已重新投入香港住宅市場，包括去年投得黃竹坑站第四期項目，料未來數年會有三至四個樓盤推出。



國泰短期業績不會復甦



太古上半年盈轉虧，蝕77.4億元，如撇除物業重估的基本虧損為54.85億元，主因國泰（293）為主的航空部門轉蝕及海洋服務業蝕幅擴大所致，兩者應佔虧損分別為39.3億及49.7億元。若再撇除太地去年出售資產的一次性收益等因素，仍錄得1.23億元經常性基本虧損，去年同期賺42.3億元。



施銘倫指出，難以預測下半年太古業績，國泰已料短期業績不會復甦，但內地地產及飲料部門有所恢復。他又稱，今年減派息是例外及不尋常，一貫以基本溢利50%作派息的政策不會改變。



屬太古主要收入來源的太地，貢獻太古經常性基本溢利按年跌7.6%，至30.7億元；收入也減少12.8%，至65.5億元，當中租金收入減少3.9%，至61億元。白德利表示，見不到下半年零售及酒店的恢復跡象，會繼續向商戶提供支援措施；而寫字樓需求亦料持續偏軟，反映市道疲弱，但其太古坊及太古廣場等維持高出租率，相信在「去中環化」策略下，長遠寫字樓前景仍正面。



