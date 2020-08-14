  • 2020年8月14日 星期五
  • 32º
  • 72%
熱門： 特朗普秀茂坪街市雞翼新冠肺炎羅冠聰

日報新聞 > 財經

高鑫純利增17% 20億攻大賣場

2020-08-14 列印
　　高鑫零售（6808）昨公佈，截至6月底止上半年純利20.62億元（人民幣，下同），按年增長16.8%，期內不派中期息。該公司席財務官范益剛表示，預計今年資本開支為大約20億元，主要用於開設大賣場；另外公司線上渠道的改造已完成六至七成，預料未來數年將會再投入2至3億的改造費用。

　　集團期內收入錄得531.7億，按年增加5.1%；毛利130.54億元，下跌1%；毛利率24.6%，按年減少1.5個百分點。當中，來自銷售貨品收入514.94億元，按年上升6.1%，同店銷售增長為5.7%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd