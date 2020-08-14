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華置賺八億減7% 樓市料向好

2020-08-14 列印
　　華人置業（127）公佈截至6月底止上半年錄得純利7.86億元，按年下跌7%；每股盈利0.412元；維持派中期息1仙。若撇除主要非現金項目虧損凈額4.61億元，核心溢利為12.47億港元，按年增3.6%。

　　華置期內錄得收入2.23億元，按年跌17.5%。當中，租金收入總額近2.12億元，按年跌19.2%。

　　華置主席劉鳴煒在業績報告中表示，香港經濟復甦道路或很漫長，但認為住宅銷售在物業市場中表現相對強韌，特低利率、新供應不足，及政府修例提高住宅物業按揭成數上限等因素，將推動住宅物業價格短中期內保持向好。



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