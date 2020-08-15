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阿里小米染藍 美團大熱倒灶

2020-08-15 列印
■阿里巴巴獲納入成為恒指成份股，權重為同股不同權上限的5%。 資料圖片
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　　恒指公司於昨日收市後公佈恒生指數、恒生國企指數季檢結果，今次為恒指公司5月公佈改革，接納第二上市、同股不同權公司納入恒指國指後的首次季檢。阿里巴巴（9988）一如預期納入恒指，小米（1810）、藥明生物（2269）也獲納入恒生指數，惟美團點評（3690）大熱倒灶未獲納入。

　　被剔出股份方面，信和置業（083）、中國旺旺（151）和中國神華（1088），因流通市值排名較後而被剔出。但權重更低的太古（019）及中國聯通（762）則逃過一劫，獲保留繼續為恒指成份股。該變更將於9月7日起生效，成份股數目維持50隻。

阿里權重達上限5%

　　權重方面，阿里巴巴權重達同股不同權股份的上限5%，小米權重為2.59%，藥明生物則為1.75%。由於同股同權股份權重上限為10%，於港股市值合居第一的阿里巴巴，將成為恒指第六大權重股，僅次於騰訊（700）、友邦保險（1299）、滙豐控股（005）、建設銀行（939）和中國平安（2318）。

　　另外，滙控於季檢後權重被削，由變動前的8.86%，降至8.14%。長實集團（1113）也受累流通系數改變，權重由1.34%，降至1.14%。

　　國指方面，三大同股不同權股份阿里巴巴、美團點評和小米均獲納入，被剔出股份則有比亞迪（1211）、國藥（1099）和中信證券（6030），成份股數目維持50隻。阿里巴巴及美團點評於納入國指後，權重均達上限的5%，小米權重則為3.73%。

　　恒生科技指數成份股則維持不變，但中芯國際（981）權重由5.4%，大增至上限的8%。同達恒生科指數權重上限的股份尚有美團點評、騰訊、阿里巴巴、小米和舜宇光學（2382）。

未來或增藍籌數目

　　恒指公司稱，鑑於創新及新經濟行業在香港市場急速發展，恒指公司擬對恒指成份股組成進行一次全面檢討。

  整體檢討將涵蓋多方面，包括但不限於如何組合及挑選成份股以及成份股數目、權重、行業及地域分佈等。

　　恒指公司又稱，將於六個月內向指數顧問委員會，匯報檢討結果及提出對改善恒生指數的建議方案，恒指成份股未來數目或會增加。

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