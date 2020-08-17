中美仍存暗湧 華企或再受打擊 港股本周料表現牛皮

中美首階段貿易協議評估會議押後，兩國關係存在暗湧，上周港股低成交下升穿二萬五關。市場人士認為，美國針對中國企業行動憂慮未消，料本周港股於24800至25300點之間牛皮上落。



中美角力不斷，美國展開針對中國企業的「淨網行動」，影響大市氣氛，但同時疫苗研發消息及北水流入增加，刺激港股上周止跌回升651點，報25183點。原定於上周六舉行的中美首階段貿易協議評估視像會議，據報因中方日程押後，上周五晚消息傳出後市場反應不大，夜期收報25155點，低水28點；ADR港股比例指數收報25102點，較恒指低81點。



恒指ADR跌81點



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，中美關係不明朗，投資者抱觀望態度，料本周將於24600至25500點區間波動，主要估計美國針對中國企業舉動未完，其中關注阿里巴巴（9988）是否下個遭制裁對象，拖累大市氣氛。他又指出，本周中國公佈的中期借貸便利（MLF）續做情況和貸款市場報價利率（LPR），料兩者不會為市場提供太大流動性，未能刺激A股上升，「唔係好利淡，但亦都幫唔到港股」，亦令港股傾向橫行格局。



華盛資本證券分析師聶振邦就指出，近期港股成交縮減，上漲及大跌動力均欠奉，料於24800至25300點徘徊，並指須待日均成交量回到七月初的1600億元水平，始有動力上升。



上周五阿里、小米（1810）和藥明生物（2269）成藍籌新貴，大熱美團（3690）卻飲恨只入國指，溫傑認為早前提早部署資金將流走，令美團股價受壓，「國指同恒指比影響性差好遠。」聶振邦則認為，美團不獲納入恒指屬正常現象，因為可分清香港三種指數定位，他說：「恒指應該傾向美股杜指咁反映傳統經濟，如果恒指權重側重科技股，就同恒生科技指數一樣」，並料美團股價仍可受惠業績支持，阿里或會在中美關係憂慮下趁染藍出貨。



阿里受壓或趁機出貨



本周有大量公司公佈業績，今日有煤氣（003）、吉利（175）、藥明生物和舜宇（2382），周三有港交所（388）、中海油（883）及恒安國際（1044），周四有恒地（012）、東亞（023）、友邦（1299）和阿里巴巴，周五則有美團。另外本港周三公佈失業率，周四則公佈消費物價指數。



