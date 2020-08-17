醫保問卷標準化續推進 下季投保或最多15問題

新冠疫情爆發超過半年，香港保險業聯會行政總監劉佩玲表示，保聯冀在下季推醫保產品核保問卷標準化，市民日後投保最多只須回答15條問題。保監局早前要求業界於1個月內提交保單持有人保障計劃（PPS）相關數據，經保聯反映後，當局將期限延長至9月底。



保監局重啟研究談論多時、用來保障投保人的PPS，並於6月初時致函保險業界向它們收集有關全面數據，收集期為1個月，但因時限過急，惹來業界非議。



劉佩玲接受訪問時表示，保聯向保監局反映業界意見後，保監局已將原定期限推遲至9月尾。她說，是次保監局向業界收集相關數據，目的為了重新研究PPS所需的基金規模要多大，才足以保障保單持有人，以及如何徵費等。保聯正協助推動會員提交數據，同時就此與保監局及財庫局展開商討。保聯會有待保監局完成PPS顧問研究報告後，再向當局反映業界對該計劃的具體意見。



保障計劃交數據延期



初步而言，她指，保聯關注PPS向保險公司徵費水平、如何界定中小企，以及如何防範計劃被濫用。保聯亦關注離岸風險，好像多年前泰國發生水災，波及當地晶片廠，但有廠家在香港出保單，就因其泰國風險管理不善，便要香港賠償非香港風險。



劉佩玲提到保聯下半年其中一個重任，是要完成醫療保險產品核保問卷標準化工作。她指，由於各保險公司銷售醫保時所問問題或有不同，令客戶索償時易生爭拗，保聯遂於去年商討問卷標準化事宜，經參考各保險公司，已定下標準化問卷最多只有15條問題，保險公司可選擇只問數條問題，但須就日後客戶索償爭拗負起全責。疫情打亂保聯一些工作進度，她說，保聯原定計劃今年推出旅遊保險的預防保險詐騙偵測系統，但因疫情港人無法出外旅遊，相信要押後至明年才可以推出該系統。此外，醫保預防詐騙偵測系統面世時間表亦受疫情影響，期望今年尾、明年初可出台，但會視乎實際情況作調節。



