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途屹遭洗倉暴瀉 老千冒專家誘散戶

2020-08-17 列印
■劉佩玲表示，保聯冀在下季推醫保產品核保問卷標準化。■途屹控股三個月內兩度遭洗倉，圖為集團上市情況。 資料圖片
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　　已被監管機構關注的途屹控股（1701）三個月內兩度遭洗倉，上周二（11日）接近中午時突然急瀉七成，低見0.325元，再次跌穿招股價0.52元，創逾十個月新低。據中央結算系統持股紀錄顯示，股價急插當日，大幅減持以中資證券商為主。據知情人士透露，該股三個月內的兩次洗倉，均與「微信女」有關，有老千更冒充知名分析員身份「o氹人落疊」，更有苦主損手數以十萬元計。內地出境旅遊服務供應商途屹控股今年5月中曾現斷崖式暴跌，一日內最多曾瀉86.5%，低見0.4元，成交激增至1.46億元。該股自6月初起股價逐步反彈，至7月中達近期高位1.25元。但上周二股價第二次洗倉式插水，而且連跌三日，累積跌幅達71.1%，單日成交再次破億元。

有苦主損失六位數

　　富昌證券聯席董事譚朗蔚透露，途屹控股遭洗倉疑與「微信女」有關，老千利用社交平台吸引散戶加入群組，其後通過各種手段，令散戶信服並買入此股。他指出，有老千利用他的頭像及個人訊息，冒充其身份引散戶上當，透露有苦主損手多達六位數字。

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