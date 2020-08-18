列21華企入黑名單 美加碼限制華為 杜指跌86點

中美關係再度緊張，因為美國商務部對華為實施進一步限制，美股下跌。杜指早段報27898點，跌32點；標普500指數報3381點，升8點；納指報11108點，漲89點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27844點，跌86點；納斯達克指數收報11129點，升110點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見34.46港元，較香港收市價跌0.04港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見512.39港元，較香港收市價升7.89港元。



美國進一步限制華為，旨在切斷該公司獲取商用晶片的渠道，為了限制採用華為的5G技術，美國將華為在21個國家的附屬公司列入黑名單。



未向阿里實施任何制裁



商務部長羅斯在聲明表示，華為透過第三方企業掌握美國的科研技術，從而削弱美國國家安全與外交政策利益，新政策是修補相關的漏洞。羅斯又指出，目前未有向另一家中國企業阿里巴巴實施任何正式的制裁行動。



高盛發表報告，將標普500指數目標自3000點上調至3600點。在聯儲局的政策助力下，標普500指數已從3月低位恢復，市場正在消化美國經濟增長前景，該行認為價格仍有上漲空間。



不過，報告指出，樂觀預期背後所面臨的最大風險，分別是疫苗問世時間，以及疫情下的經濟復甦途徑。根據Refinitiv數據，截至上周五，標普500指數成份股中，已有457家企業公佈第二季財報，超過八成企業的業績表現高於預期水平。



美國白宮幕僚長梅多斯周一表示，總統特朗普決定禁止短視頻應用程式TikTok之後，考慮禁止其他中資公司的應用程式。梅多斯在空軍一號上對記者說，華府特別關注那些收集個人數據並可能對美國構成國家安全風險的中國公司。



歐洲股市造好。基本資源股表現較突出，升約1.6%。旅遊及消閒股則較弱，跌約1.5%。英國富時100指數收報6127點，升37點。 法國CAC指數收報4971點，升9點。德國DAX指數收報12920點，升19點。



人行放水港股升164點



恒生指數上周五季檢後宣佈將換馬，小米（1810）、藥明生物（2269）及阿里巴巴（9988）染藍；和置（083）、中國旺旺（151）及神華（1088）出局，昨日染藍股向好，小米升5.6%，藥明亦升4.7%。可是，阿里或被美國出招打擊，股價逆市跌1.6%。



港股昨日早段受人民銀行加碼放水消息刺激，內地A股強勢彈出，連帶港股一同向上抽升，恒指一度重上至25500水平，高見25588，升405點，為上月22日以來新高，尾段升幅收窄，收造25347，上揚164點，大市成交增加至1287億元。人行放水中資金融股顯著跑贏大市，國壽（2628）彈5.17%收報20.15元，為最強勢藍籌股；平保（2318）升2.83%收報85.45元；新華保險（1336）炒高7.31%收報35.95元。