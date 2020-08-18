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長建售葡國風力發電賺11億

2020-08-18 列印
　　長江基建（1038）罕有出售葡萄牙風力發電公司Iberwind，預計取得11億元溢利，旗下合資持股的電能實業（006）則錄得8億元溢利。

  長建主席李澤鉅表示，今次出售決定非慣常之舉，只是與新買家對未來電力市場價格機制的風險承受程度不同。

　　長建及電能公佈，將各持50%股權的Iberwind售予歐洲新能源公司Ventient Energy，交易須得到葡萄牙競爭機構批准交易，以及獲得Iberwind一些融資銀行作出豁免，料第四季完成。

　　李澤鉅指出，對於長建而言，出售資產並非其政策，「是次交易乃非慣常之舉」，交易的獨特之處在於，買賣雙方對未來電力市場價格機制的風險承受程度不同。
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