吉利半年少賺逾四成 全年銷量目標下調6%

受新冠肺炎疫情打擊，吉利汽車（175）上半年少賺42.7%，至22.97億元（人民幣，下同），不派中期息，並下調全年銷量目標約6%。該集團執董及母公司吉利集團總裁安聰慧表示，中國汽車行業發展進入調整階段，加上受疫情影響，加劇汽車銷量下跌速度。



集團上半年收入按年跌22.6%，至368.2億元，主要由於銷量較低，以及年初新型肺炎疫情下，令中國大部份地區局部封城，導致生產中斷所致。期內整體汽車銷量53.04萬部，按年下跌19%；中國市場總銷量按年減少17%，至51.1萬部。



料下半年銷售回升



安聰慧透露，公司於6、7月傳統淡季銷售表現向好，而8月至12月為傳統旺季，加上公司於下半年將推出新產品，相信下半年銷售表現有較好增長。他提到疫情爆發後，公司產能利用率受影響，但已按情況作出調整，以減少相關影響，現時隨著銷量增加，相信產能利用率將有更好改變。該集團副主席、吉利集團首席財務官和常務副總裁李東輝解釋，上半年利潤跌幅大於銷售跌幅，是由於去年投入較大，令固定折舊及攤銷費用增加，影響上半年盈利，但隨著下半年銷售表現提升，相信能抵銷相關影響。他續指，公司下半年的資本開支，將保持高水平的研發費用投入，而今年上半年研發費用佔收入的6%，屬行業中的高水平。被問到公司於科創板上市計劃進度，集團行政總裁桂生悅表示，目前正按照上海方面要求工作，但仍未有具體時間可透露。對於集團與富豪汽車合併計劃，他則指暫時未有新消息。



集團表示，疫情爆發導致第一季中國汽車需求受到顯著影響，但銷量於第二季起復甦，不過復甦速度較預期為慢，加上全球宏觀環境仍存短期不確定性，故決定今年全年銷量目標從141萬部，下調約6%至132萬部。



