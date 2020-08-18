  • 2020年8月18日 星期二
  • 27º
  • 80%
熱門： 晚市堂食新冠肺炎消委會抗疫基金葵涌碼頭

日報新聞 > 財經

京東多賺三成 次季收入復增

2020-08-18 列印
　　京東（9618）回流本港上市後首次公佈業績，京東零售首席執行官徐雷在業績會中表示，雖然疫情令第一季消費力疲弱，但第二季度得益於全國「618」大型促銷活動，令集團收入得到恢復性增長，未來會結合直播、會員活動等營銷途徑持續推動用戶消費。

　　京東昨日公佈今年上半年業績，根據非公認會計準則（non-GAAP），上半年歸屬普通股股東淨利潤達88.83億元（人民幣，下同），按年上升29.62%，每股普通股基本盈利達3.02元，去年同期為2.36元，不派中期息。期內總收入達3472.59億元，按年增長27.97%，期內經營利潤按年上升110.89%，至73.64億元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd