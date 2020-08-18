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煤氣純利減31% 派息12仙

2020-08-18 列印
　　中港售氣量減少，令煤氣（003）上半年純利下跌31.4%，至26.67億元，核心盈利也跌9.4%，至35.2億元，維持中期息12仙，現價息率約3.1厘。煤氣指，上半年受疫情和全球經濟放緩等衝擊，但業務基礎十分穩固，隨著內地疫情大致受控，加上將有各個新項目投產，預期將有更廣闊發展前景。

　　期內計算燃料調整費後的收入，按年減10.4%至182.35億元，當中香港收入跌1.85%至51.2億元；內地燃氣及水務等收入115.3億元，跌14.4%。

　　煤氣指，本港煤氣銷售量151.65億兆焦耳，下降3.9%，因防疫措施令工商業煤氣銷售量下降，但在家居煮食及熱水帶動住宅煤氣銷售量，抵銷部份跌幅。

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