港商數碼轉型需求龐大 阿里付費會員增1.7倍

阿里巴巴（9988）旗下外貿平台阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，本港商戶對於數碼化轉型需求龐大，今年第二季平台新增香港付費會員數目按年大增170%，是全球增速最快地區，當中增長用戶以貿易公司、供應及貿易結合的公司為主，公司規模一般在數十人左右。



郭奕麟又透露，今年6月國際站的香港商家定單數按年增長111%，交易額亦增92%。根據平台數據顯示，香港市場於消費電子、家居園藝、美容個護以及鐘錶珠寶行業錄得最多交易額，當中美容個護行業定單數按年增長232%，其餘三個行業定單數亦有一倍以上增長。他又指，香港商家以RTS（Ready-to-ship）類型為主，即屬於跨境小額批發，以碎片化趨勢的消費品類為主。



上月定單數激增111%



早前美國政府宣佈，要求香港生產商品出口至美國時要標記為「中國製造」，郭奕麟回應指，製造地不再是消費者考慮的核心關鍵，他舉例指於歐美傳統市場中，亦習慣標註原創來自本地市場，只是委託外地市場代工，現時不少商品標籤都會這樣列明，因此有關製造地問題亦能被逐漸淡化，他又指，消費者更在乎商品性價比。



阿里巴巴國際站今年已經安排超過50場網上展會，當中6月份舉辦的阿里巴巴網交會，是全球跨境電商領域規模最大的網上展會，已支付定單按年增長243%，會上合共舉辦超過8000場B2B直播，直播商家的日均活躍買家數按年增長超過200%。



另外，諮詢機構Gartner發佈最新雲廠商產品評估報告，阿里雲成為計算大類中第一位，並以92.3%的成績刷新該項目的歷史最佳紀錄。而亞馬遜、微軟、谷歌以及甲骨文分別排第二至第五。另外，於IaaS基礎能力大類中，阿里雲位列全球第二，僅次於亞馬遜。



