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舜宇半年多賺22%不派息

2020-08-18 列印
　　舜宇光學（2382）公佈上半年純利為17.49億元（人民幣，下同），按年增加22.2%，不派息，主要由手機攝像模組出貨量增加帶動。

　　舜宇收入增加21.1%，至188.6億元，毛利率上升1.1個百分點，至19.5%。收入主要由光電產品收入升27.3%，至148.7億元所帶動，期內手機鏡頭模組出貨量增24.9%，至2.69億件。舜宇指，已完成多款高規格手機鏡頭模組的研發，包括超大光圈手機鏡頭模組。光學零件收入升2.4%，至38.64億元，期內手機鏡頭出貨量增16.5%，至6.45億件，但車載鏡頭因應疫情導致海外客戶出貨延遲，出貨量則下跌8.7%，至2050.6萬件。

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