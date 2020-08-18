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奧園首七月銷售達目標46%

2020-08-18 列印
　　早前受疫情衝擊的內地樓市已復甦，內房企中國奧園（3883）主席郭梓文昨日出席網上業績會時表示，今年首7個月已完成全年1322.3億元（人民幣，下同）銷售目標的46%，下半年可推售貨值近1700億元，有信心完成全年目標；房地產銷售市場回暖勢頭持續，現時無大規模降價促銷行為。

　　該公司營運總裁馬軍表示，上半年購地支出約189億元，下半年仍會繼續買地，將聚焦長三角、珠三角以及有潛力的中西部城市，全年投地預算控制在350億至400億元。公司上半年收購內房京漢（000615.SZ）29.3%股份，他表示，京漢年內將併入公司財務報表，預期可帶來120萬平方米土地儲備。

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