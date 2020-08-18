中環IFC外望——滙豐理財App用戶增55%新高

新冠肺炎疫情加速本港數碼化進程。滙豐銀行表示，截至今年6月，香港滙豐流動理財應用程式的活躍用戶達到134萬的歷史新高，按年增加55%。該行又推出應用程式新介面，所有帳戶資料集中顯示於同一版面；且介面下方設有快速鍵欄目。用戶亦可在應用程式中透過手機通訊錄，選擇收款人作第三方轉帳等。



恒生（011）亦出一招，客戶可透過手機開立優進理財或優越理財戶口；成功開戶後，可即時獲得戶口號碼，並使用新開立戶口作存款用途。至於其他戶口服務，則將在3個工作日內生效。該行表示，未來數周將在手機開戶內增添申請信用卡、登記出糧戶口及啟動投資戶口等服務。



另外，騰訊（700）旗下流動支付平台WeChat Pay HK表示，次季交易量按季錄得雙位數升幅。



八達通CEO張耀堂再度榮休



銀行家出身的八達通行政總裁張耀堂（Sunny）早前曾在八達通退休，但及後又再出山相助，經過幾年再拼搏，今次真的退休了！八達通昨日宣佈，現為首席發展總監的李俊明將於九月一日接替張耀堂為行政總裁。



Sunny於二○一五年重新接掌八達通，對於他的最新動向，佢同本報講今次係自己第二次喺八達通退休，亦係真正退休，話晒都六十六歲了。當年佢第一次退休因難以忍悶而重出江湖，今次退休都無打算以後乜都唔做，希望自己可繼續有啲貢獻，好似做下NGO、做下INED（獨立非執董）。當然退休第一件好想做嘅事情，就係去番個悠長的旅行，可惜一場疫情令他無法成行，都唔知點算，並笑言太太已警告他唔好成日留喺屋企，所以退休後嘅最大的挑戰就喺如何做到可以好似keep住返工咁。佢又話，一旦有機會，都會先來個短途旅行。



講番李俊明，佢擁有逾二十二年管理、企業發展策略以及鐵路營運的豐富經驗。在加入八達通前，於澳門港鐵軌道營運公司擔任總經理一職，過往亦曾擔任港鐵公司不同的高級管理人員職位。



高瞻